Completando recentemente 100 dias no comando do Atlético, o técnico Jorge Sampaoli foi o entrevistado desta quinta-feira (11) na Cidade do Galo. Apesar de ser um homem de poucas palavras, o argentino destacou pontos importantes da sua filosofia no alvinegro.

Questionado sobre a pandemia do novo coronavírus e os desdobramentos, Sampaoli se mostrou bastante preocupado - mais até do que com a questão esportiva.

"É uma situação que tem a ver com não só com o lado social, mas também o futebolístico. A pandemia resultou numa paralisação total do mundo. Temos que acompanhar esta situação da melhor maneira possível para tentar fazer o time que chegamos há pouco tempo alcance uma sintonia coletiva relacionada ao meu sentimento sobre futebol", destacou o técnico.

"Não sei como será o futebol. Tudo dependerá de quanto tempo vai durar este vírus que conhecemos hoje e que lamentavelmente está tirando muitas vidas. Assim, além do interesse de voltar a jogar, há o interesse de que isso acabe, não só para jogar futebol novamente, mas também para não termos a quantidade de mortes que ocorrem diariamente", acrescentou.

Sobre o elenco e suas características, o argentino lamentou o fato de ter apenas o Campeonato Brasileiro em 2020. Motivo esse que fez com o que o elenco fosse reduzido para a sequência da temporada.

"O elenco que encontramos aqui neste clube já estava montado há um certo tempo. Tivemos que fazer algumas mudanças de acordo com a nossa ideia de jogo, de ataque com posse de bola. Infelizmente, o fato de o Atlético ter apenas uma competição pela frente, faz com o que o elenco seja reduzido", disse.

"Vamos ater à nossa realidade e saber que chegamos com grande entusiamo, tentando ter uma equipe que a torcida reconheça por sua bravura, por seu ataque e sua decisão", finalizou. O treinador atleticano ainda deixou claro que deseja ver no time a mesma postura que o Santos, seu ex-clube, teve em 2019, quando foi vice-campeão brasileiro.