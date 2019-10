O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse ter conversas com a Inter de Milão, da Itália, e com os empresários de Gabriel para buscar a permanência do atacante na equipe. O jogador está emprestado pelo clube italiano até o fim desta temporada.

Braz afirmou que o Flamengo vai "respeitar a parte orçamentária", mas prometeu uma "proposta contundente". Gabriel chegou ao clube carioca neste ano, após ter defendido o Santos também por empréstimo em 2018.



"A gente tem tratado com a Inter, também temos tratado com os empresários do Gabriel. Acho que não vamos ter qualquer tipo de problema se ele, de fato, quiser continuar aqui. O Flamengo vai fazer uma proposta contundente e satisfatória. Não posso falar pelos outros, só pelo Flamengo, que vai fazer o esforço possível para manter o Gabriel", afirmou Braz.



Gabriel já marcou 35 gols nesta temporada. Ele é o artilheiro da Copa Libertadores, com sete gols, e do Campeonato Brasileiro, com 19 gols. O Flamengo está na final do torneio continental e na liderança da competição nacional.



Na decisão da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o argentino River Plate, em 23 de novembro, em jogo único em Santiago, no Chile. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a jogar neste domingo, contra o CSA.

