As chances de título são pequenas, mas, como o atacante Diego Tardelli ressaltou, “o campeonato não acabou”. Restando quatro rodadas até o fim do Brasileirão, o Atlético precisa tirar uma diferença de seis pontos para o líder Internacional – o Flamengo, vice, com 65, um a menos que o Colorado, já jogou pela 35ª jornada. E uma briga sadia pode ajudar o Galo nesta árdua missão.

Sem Keno, em recuperação de uma lesão no cotovelo esquerdo, o Alvinegro conta com outros atletas para tentar se sobressair nesta quarta-feira (10), às 21h30, diante do Fluminense, no Maracanã. Hyoran, Savarino e Sasha, postulantes à artilharia do time na temporada, são algumas das esperanças do técnico Sampaoli.

Goleadores

Até agora, Keno detém o topo da lista de goleadores do Galo na temporada 2020/21, com 11 gols, dez deles no Brasileiro, sendo também o artilheiro da equipe na competição. Atrás dele, aparecem Savarino, com dez, Hyoran, com nove, e Sasha, com oito.

Um bom desempenho individual desses jogadores não apenas vai esquentar a briga entre os goleadores do time como também poderá colocar o Atlético novamente no páreo pela conquista do bi do Nacional.

"Vamos lutar até o final; acreditamos em Deus e em nós. Vamos fazer o melhor para dar alegria à Massa", ressaltou Savarino.

Confira os gols dos principais artilheiros do Galo na temporada

Keno

26/8/20 - Atlético 2 x 1 Tombense - 1 gol

19/9/20 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - 3 gols

26/9/20 - Atlético 3 x 1 Grêmio - 3 gols

4/1/20 - Atlético 4 x 1 Vasco - 1 gol

10/10/20 - Atlético 3 x 0 Goiás - 1 gol

8/11/20 - Atlético 4 x 0 Flamengo - 1 gol

22/11/20 - Ceará 2 x 2 Atlético - 1 gol

Savarino

14/3/20 - Villa Nova 1 x 3 Atlético - 1 gol

20/7/20 - Atlético 4 x 0 Patrocinense - 1 gol

5/8/20 - América 0 x 3 Atlético - 1 gol

13/9/20 - Atlético 2 x 1 Bragantino - 1 gol

4/10/20 - Atlético 4 x 1 Vasco - 1 gol

19/10/20 - Bahia 3 x 1 Atlético - 1 gol

25/11/20 - Atlético 2 x 1 Botafogo - 1 gol

11/1/21 - Bragantino 2 x 2 Atlético - 1 gol

26/1/21 - Atlético 2 x 0 Santos - 2 gols

Hyoran

20/2/20 - Atlético 2 x 0 Unión - 1 gol

12/2/20 - Atlético 3 x 2 Corinthians - 2 gols

6/12/20 - Atlético 2 x 2 Internacional - 1 gol

26/12/20 - Atlético 2 x 0 Coritiba - 1 gol

11/1/21 - Bragantino 2 x 2 Atlético - 1 gol

17/1/21 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - 1 gol

20/1/21 - Grêmio 1 x 1 Atlético - 1 gol

23/1/21 - Vasco 3 x 2 Atlético - 1 gol

Sasha

26/8/20 - Atlético 2 x 1 Tombense - 1 gol

6/9/20 - Coritiba 0 x 1 Atlético - 1 gol

7/10/20 - Fortaleza 2 x 1 Atlético - 1 gol

8/11/20 - Atlético 4 x 0 Flamengo - 1 gol

22/11/20 - Ceará 2 x 2 Atlético - 1 gol

25/11/20 - Atlético 2 x 1 Botafogo - 1 gol

26/12/20 - Atlético 2 x 0 Coritiba - 1 gol

23/1/21 - Vasco 3 x 2 Atlético - 1 gol

