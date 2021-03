Semifinalista da última edição da Copa do Brasil, o América estreará no torneio nacional contra o Treze, da Paraíba, time de coração do atacante Hulk, recém-contratado pelo rival Atlético. Em sorteio realizado nesta terça-feira (2), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) , o Coelho conheceu o seu caminho até a segunda fase.

Entre os possíveis adversários do Alviverde (pote E do sorteio), estavam: Salgueiro-PE, Moto Club-MA, Campinense-PB, São Raimundo-RR (adversário do Cruzeiro), Juazeirense-BA, Caxias-RS, Caldense (que enfrenta o Vasco), Galvez-AC e Boavista-RJ.

Caso avance - o América precisa de empate simples -, o Coelho enfrentará o vencedor de Porto Velho-RO x Ferroviário-CE, na Arena Independência.

Confrontos dos mineiros na primeira fase da Copa do Brasil:

Treze-PB x América

Caldense x Vasco

Nova Mutum-MT x Tombense

Uberlândia x Luverdense-MT

São Raimundo-RR x Cruzeiro