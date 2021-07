No dia seguinte a mais um empate do Cruzeiro na Série B do Brasileiro e à demissão do técnico Mozart, o zagueiro Eduardo Brock agradeceu aos esforços do agora ex-treinador da Raposa e acredita que, independentemente do nome escolhido pelo clube para ser o novo comandante, o time vai dar uma guinada na competição.

"Agradecer ao Mozart por muita coisa que fez aqui. Um cara muito humilde, de extrema qualidade, e os resultados não foram compatíveis com o trabalho dele no dia a dia de treinamento. Agora, o grupo tem que abraçar o treinador que vir e suas ideias e transformar isso em resultado. E que possamos mudar essa história no campeonato", declarou.

De positivo no empate em 2 a 2 com o Londrina, nessa sexta-feira (30), no Mineirão, segundo Brock, foi a dedicação de todo o time celeste.

"Todo mundo que está trabalhando aqui quer que as coisas melhorem. O espírito da equipe mostrou que está todo mundo unido e querendo mudar essa história. É só com trabalho e dedicação, com cada um fazendo seu melhor que vamos mudar essa fase. Acreditamos que essa fase mudará, as bolas começarão a entrar, e a gente vai conseguir somar vitórias, que é o que mais necessitamos", disse.

O Cruzeiro chegou a nove partidas seguidas sem vencer. A equipe está com 13 pontos na classificação.