O empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR), nessa quinta-feira (11), em Boa Vista, representou o início de trajetória do zagueiro Eduardo Brock dentro de campo com a camisa da Raposa. E, como destacou o atleta, a estreia valeu “principalmente pela classificação”.

“É o que valeu na estreia. Um jogo atípico, num campo desses mas mostramos que o grupo está se superando, se esforçando e trabalhando muito”, afirmou ele à TV Cruzeiro, ressaltando ainda o poder de reação da equipe.

“Apesar das dificuldades do gramado e do jogo diferente daquilo que gostamos de propor, foi merecido pelo que disputamos principalmente no segundo tempo", completou.

Ainda não se sabe quando ele fará a estreia no Campeonato Mineiro, já que Manoel e Paulo podem surgir como opções. O primeiro ficou fora do duelo da Copa do Brasil por conta de desgaste muscular, e o segundo havia sido liberado para tratar de assuntos pessoais.

O Cruzeiro entra em campo neste domingo (14), às 16h, contra o Athletic, no Mineirão, pela quarta rodada do Estadual.