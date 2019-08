A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória no Pré-Olímpico, mas os jogadores deixaram a quadra, em Varna, na Bulgária, insatisfeitos com a atuação da equipe no triunfo sobre Porto Rico por 3 sets a 0. As falhas de saque no primeiro set se tornaram preocupação para a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto.



"Nosso saque não entrou no primeiro set e, quando entrou, eles souberam passar bem. O set acabou sendo muito duro e, a partir do segundo, conseguimos, com o saque melhor, dominar. No final, soubemos ter tranquilidade para fechar essa vitória e agora é focar nos próximos dois jogos", avaliou o levantador e capitão Bruninho.



Maior pontuador da seleção e do jogo, com 14 acertos, o ponteiro Lucarelli evitou valorizar os erros da seleção e preferiu exaltar o desempenho de Porto Rico. "Todos os times do mundo atualmente sabem jogar voleibol e sabemos que, quem não entrar esperto em quadra, vai sofrer", comentou.



"Mas, o mais importante é que o nosso grupo soube reagir depois de uma certa tensão no primeiro set. A partir do segundo, o saque foi entrando e isso facilitou para o nosso lado. Sabemos que precisamos melhorar em alguns pontos, mas saímos felizes com a primeira vitória", afirmou.



O time brasileiro volta à quadra neste sábado para duelar com o Egito às 11 horas (horário de Brasília). E, no domingo, o adversário será a Bulgária, às 14h30.

