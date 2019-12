Uma semana após o vice-campeonato mundial com o Flamengo no Catar, Bruno Henrique, craque do Brasileirão e da Copa Libertadores, voltou às origens. Mantendo a tradição iniciada há três anos, ele promoveu na manhã deste sábado (28), no Campo do Inconfidência, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, o jogo dos Amigos do Bruno Henrique.

Em campo reinou a simplicidade. Jogador profissional, só ele. Os outros eram todos atletas que foram seus companheiros nos tempos de várzea, que terminaram em 2012 após ele se destacar na Copa Itatiaia.

Rodeado pela comunidade da qual ele ainda faz parte, pois parte da sua família ainda mora no bairro, o craque do futebol brasileiro em 2019 teve a chance de se divertir após uma temporada intensa pelo Flamengo.

Integrante do maior ataque da América, ao lado de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel, BH27 teve neste sábado novos parceiros.

E dividiu o Campo do Estádio do Inconfidência com Barriga, goleiro adversário que sofreu um golaço do pai de Bruno Henrique, Tufão, Nonoia, Buiú, Leleke e outros apelidos típicos do futebol amador.

Durante o jogo beneficente, o craque do Flamengo fez uma homenagem ao avô, Genésio Marcelino Pinto. Assista ao vídeo: