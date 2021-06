O Cruzeiro conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Raposa bateu a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada da competição.

A equipe celeste chegou ao triunfo com um gol do atacante Bruno José, aos 11 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time estrelado deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo Londrina, que enfrenta o Botafogo, em casa, nesta quinta (17).

A Macaca, por sua vez, caiu para a lanterna do torneio, com apenas um ponto e ainda sem vencer na disputa.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (19) para encarar o Operário-PR, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

No mesmo dia, a Ponte faz o clássico com o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30.

O jogo

Em seu segundo jogo à frente da Raposa, o técnico Mozart fez alterações profundas no time, com destaque para as entradas de Giovanni e Marcinho no meio-campo. Ainda sem o lateral-direito Raúl Cáceres, com a Covid-19, o treinador optou em deslocar o meia Rômulo para sua posição de origem.

O primeiro tempo teve poucas emoções, com as equipes sem inspiração em criar chances claras de gol. Diante desse cenário, o recurso utilizado foi tentar as finalizações de fora da área, também sem sucesso.

No segundo tempo, o time celeste voltou melhor e mais incisivo e foi premiado aos 11 minutos. Marcinho lançou Bruno José, que levou a melhor sobre dois marcadores, invadiu a área e bateu cruzado, no canto esquerdo, para abrir o placar.

O restante do duelo foi marcado pelas tentativas dos donos da casa de imprimir uma pressão, porém eles pararam no bem armado sistema defensivo do Cruzeiro.

Mesmo sem conseguir levar perigo ao gol do adversário, a Raposa segurou a vitória sem sofrer sustos.

A FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0

Ygor Vinhas; Cleylton, Ednei e Ruan Renato (Richard); Kevin; Dawhan, Vini Locatelli (Renatinho), Camilo e Jean Carlos; Moisés (Fessin) e João Veras (Paulo Sérgio). Técnico: Gilson Kleina

CRUZEIRO 1

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Weverton); Flávio, Giovanni (Adriano) e Marcinho (Airton); Felipe Augusto, Bruno José e Rafael Sóbis (Bissoli). Técnico: Mozart

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Moisés Lucarelli

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Andrea da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul

CARTÕES AMARELOS: Ruan Renato e Vini Locatelli (Ponte Preta); Ramon e Rômulo (Cruzeiro)

GOL: Bruno José, aos 11 minutos do segundo tempo