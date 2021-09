O Cruzeiro conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Na Arena do Jacaré, a Raposa venceu a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado (11), em duelo da 23ª rodada da competição.

Em um confronto muito movimentado, com cinco bolas na trave e atuações inspiradas dos goleiros Fábio e Ivan, a equipe celeste chegou ao triunfo com um gol do atacante Bruno José, aos 17 minutos do segundo tempo.

Curiosamente, também foi Bruno o autor do tento que garantiu os três pontos do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte no duelo do primeiro turno, disputado em Campinas.

Com o resultado, o time estrelado chegou aos 29 pontos e subiu para a 13ª posição. Foi o décimo jogo seguido dos azuis sem derrota na Série B. Oito deles sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não foi derrotado desde que retornou à Toca da Raposa II.

Além de manter vivo o sonho do acesso, o Cruzeiro abriu uma distância confortável para a zona de rebaixamento. Atualmente, o Vitória, primeiro time dentro do Z-4, soma 23 pontos.

Em relação ao acesso, a Raposa está a nove pontos do Botafogo, que neste momento fecha o G-4 do torneio.

A Ponte, por sua vez, se manteve com 25 pontos, na 16ª colocação, próxima do grupo dos quatro últimos que serão rebaixados à Série C.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Operário-PR, na próxima quinta, às 19h, novamente na Arena do Jacaré.

No dia seguinte, a Ponte disputará o clássico com o Guarani, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Rômulo (Marco Antônio) e Claudinho (Bruno José) e Marcinho (Giovanni); Wellington Nem e Thiago (Marcelo Moreno)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA 0

Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton e Marcelo Hermes; André Luiz, Marcos Júnior (Yago) e Fessin (Camilo); Richard (Iago) (Thalles), Moisés e João Veras

Técnico: Sandro Forner

DATA: 11 de setembro de 2021 (sábado)

ESTÁDIO: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gabriel Conti Viana, todos do Rio de Janeiro

VAR: Adriano Milczvski (PR)

CARTÕES AMARELOS: Claudinho (Cruzeiro); Ivan e Marcos Júnior (Ponte Preta)

GOL: Bruno José, aos 17 minutos do segundo tempo

PÚBLICO: 4.467 pagantes

RENDA: R$131.315,00

