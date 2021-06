Aos 17 minutos do segundo tempo contra a Juazeirense, Bruno José matou no peito e tentou uma bicicleta. Seria um golaço, mas ficou no quase! Um minuto depois, o atacante foi às redes, após passe de Bissoli, garantindo o triunfo do Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), no Mineirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Este foi o primeiro gol do avante em 15 jogos disputados com a camisa celeste.

Ao fim do confronto, ele destacou a felicidade de ajudar sua equipe a obter a vitória que faz a Raposa largar na frente na disputa por vaga nas oitavas de final do torneio.

"Um jogo muito difícil. A equipe da Juazeirense é muito boa. Mas graças a Deus fizemos um grande jogo e saímos com um resultado positivo. Só que tem mais uma decisão. É trabalhar nos próximos dias. Temos uma partida no Brasileiro e depois vamos fortes para a Bahia conseguir a classificação”, afirmou o atacante ao SporTV.

Com a vitória magra, os celestes jogam por, no mínimo, um empate no duelo de volta, na próxima quarta-feira (9), às 19h, no estádio Adauto Moraes.

Antes disso, o time comandado por Felipe Conceição busca seu primeiro resultado positivo na Segunda Divisão, no domingo (6), às 18h15, diante do CRB, no Gigante da Pampulha.