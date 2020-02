A busca pela reabilitação para abafar a crise une Cruzeiro e Atlético nesta sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, que terá dos dois clubes entrando em campo neste domingo (1) contra equipes da parte de baixo da classificação.

Apesar de estar no G-4 do Estadual, onde o Cruzeiro é quinto colocado, e de ser o único mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro, o momento atleticano é mais turbulento.

O experiente goleiro Victor pode voltar à condição de titular do Atlético na partida deste domingo, contra o Boa Esporte, em Varginha, pela sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro O experiente goleiro Victor pode voltar à condição de titular do Atlético na partida deste domingo, contra o Boa Esporte, em Varginha, pela sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

A eliminação da Copa do Brasil na última quarta-feira (26), diante do Afogados da Ingazeira, no interior de Pernambuco, provocou a queda de todo o comando do futebol do clube (Rui Costa, diretor, e Marques, gerente), do treinador Rafael Dudamel e dos quatro auxiliares que ele trouxe da seleção venezuelana.

É neste cenário que o Galo encara o Boa Esporte neste domingo, às 19h, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. O comando da equipe será, de forma interina, de James Freitas, integrante da comissão técnica permanente do clube.

Vencer é fundamental para não correr o risco de deixar o G-4 do Campeonato Mineiro, grupo que avança às semifinais da competição.

Jejum

Líder do Estadual até a quinta rodada, quando a perdeu com o empate por 1 a 1 com o América, no Mineirão, em 9 de fevereiro, o Cruzeiro desde então acumula três jogos sem vitória.

Após o clássico, empatou por 1 a 1 com o Patrocinense, em Patrocínio, em 16 de fevereiro, e perdeu por 2 a 0 para o Tombense, em 20 de fevereiro, em jogo adiado da segunda rodada da competição.

Os três pontos diante do Uberlândia, neste domingo, no Gigante da Pampulha, são fundamentais não apenas para interromper a incômoda sequência, mas também para o time de Adilson Batista não correr o risco de se distanciar do G-4 do Estadual, grupo que garante ida às semifinais.