Buscar pelo menos um zagueiro no mercado da bola é missão que a diretoria do Atlético tenta concluir para reforçar a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Após consultar o ex são-paulino Maicon, de 32 anos e atualmente sem clube, um outro atleta ligado ao Tricolor entra na mira do alvinegro de Minas Gerais.

De acordo com o portal GOAL.com, o equatoriano Robert Arboleda seria a bola da vez. Ainda de acordo com a publicação feita nesta terça-feira (9), apesar de ver com bons olhos a liberação do atleta de 29 anos, a diretoria do Tricolor aguarda a chegada do novo técnico, ainda não contratado, para ter o aval.

No time do Morumbi desde 2017, Arboleda tem vínculo até junho de 2022.