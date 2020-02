A novela entre Atlético e Diego Tardelli chegou ao fim. O atacante de 34 anos dará início a sua terceira passagem pelo clube a partir desta quarta-feira (12). E o anúncio oficial, feito pelo presidente Sérgio Sette Câmara, veio justamente no aniversário de uma das atuações mais lembradas do jogador pelo Galo: o "hat-trick" na vitória por 4 a 3 contra o Cruzeiro, em Sete Lagoas.

Agora, fica a expectativa sobre uma possível estreia no clássico do dia 7 de março, que seria o seu 20º em Minas Gerais.

No dia 12 de fevereiro de 2011, o sétimo reforço do alvinegro para esta temporada balançava as redes do goleiro Fábio três vezes, sendo o grande nome do triunfo diante da Raposa pelo Campeonato Mineiro. Em suas duas passagens por Belo Horizonte, o camisa 9 se notabilizou pelo bom desempenho em campo diante do maior rival.

Além disso, o gol mais importante do "matador" com a camisa do Atlético foi justamente diante do Cruzeiro. Na segunda partida da final da Copa do Brasil de 2014, primeira conquistada pelo clube, Tardelli foi o autor do único tento do clássico decisivo.

Vestindo a camisa do Galo, o ídolo da Massa enfrentou a Raposa 19 vezes, saindo de campo com a vitória em nove oportunidades e perdendo seis jogos, além de acumular quatro empates. O atacante ainda balançou as redes nove vezes, o que resulta em uma média considerável de 0,47 gols/jogo.

Em sua segunda passagem pelo Atlético (2013 e 2014) Tardelli perdeu para o Cruzeiro apenas uma vez, na derrota por 2 a 1 na partida de volta da decisão do mineiro de 2014. Mesmo com o revés, a taça foi para a Sede de Lourdes, já que o primeiro jogo terminou 3 a 0 para o alvinegro.

Confira o histórico completo de Diego Tardelli contra a Raposa