Já classificada para o mata mata da Série D do Brasileiro, a Ferroviária recebe, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (5), no Parque do Sabiá, a única equipe que a derrotou na primeira fase da competição, o Uberlândia. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Ocupando a liderança do Grupo 6 com 32 pontos, a Locomotiva quer vencer para tentar garantir o primeiro lugar geral na competição, o que pode lhe garantir vantagens no mata mata.

Porém, para isso, a Ferroviária terá pela frente o único time que lhe superou na primeira fase (por 3 a 0 na primeira rodada). “O Uberlândia venceu, e venceu bem. O Uberlândia mereceu o resultado que fez contra a gente no primeiro jogo. Porém, a Ferroviária conseguiu se reerguer, se recuperar e fez um grande campeonato”, declarou o técnico Elano Blumer em coletiva esta semana.

Para essa partida, o treinador afirma que não basta focar na qualidade, mas é necessário se impor fisicamente: “O jogo de domingo é muito físico, é um confronto difícil. O Uberlândia tem uma boa equipe, e já é uma preparação para o mata mata, pois o Uberlândia já está classificado”.

Se para a Locomotiva o objetivo é alcançar a melhor campanha geral na primeira fase, o Verdão (que está em terceiro com 22 pontos) ainda tentar garantir a vice-liderança, que está com o Boa Esporte (23 pontos).

