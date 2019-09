Voltar a vencer no Campeonato Brasileiro virou obrigação no Atlético, que acumula seis derrotas consecutivas na competição mais importante do país. Neste domingo (29), o alvinegro terá pela frente o Ceará, adversário que derrotou no primeiro turno, por 2 a 1, no Castelão, em Fortaleza.

No retrospecto histórico entre mineiros e cearenses, os donos da casa no duelo da 22ª rodada da Série A - o Galo fará o jogo da 21ª no meio da semana que vem, contra o Vasco -, levam a melhor. Em 22 partidas disputadas, foram 11 triunfos atleticanos, seis do Vozão e outros cinco empates.

Na disputa, o Atlético marcou 28 gols e sofreu outros 20. O primeiro embate aconteceu em setembro de 1971, há 48 anos, e foi vencido por 2 a 0 pelo time das Gerais.

Atlético e Ceará se enfrentam a partir das 19h, no Independência. Com 27 pontos e na décima posição na tabela, o Galo terá pela frente o 14º colocado, que soma quatro pontos a menos.