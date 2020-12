Diferentemente de Felipão e de vários jogadores do atual elenco do Cruzeiro, o lateral-direito Cáceres segue sonhando com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (28), ele enfatizou que o time tem totais condições de vencer seus sete últimos jogos na competição e, com isso, voltar à elite nacional.

"Olhando tudo o que aconteceu com o clube, acho que não atingimos o objetivo ainda. Ficamos muito longe da zona do acesso. Acreditamos ainda que podemos chegar ao G-4. Temos sete jogos, com margem de erro mínima, zero. É tratar de voltar à regularidade que tivemos com o professor, que deu uma melhorada no time. Nesta reta final, vamos fazer de tudo para tentar levantar de novo", afirmou.

Para o lateral, é preciso “finalizar bem o ano” com um triunfo sobre o Cuiabá, nesta terça (29), às 21h30, no Independência, para iniciar 2021 ainda mais forte e com chances maiores de subir. Atualmente, o Cruzeiro tem 1,5% de possibilidade de regressar à Primeira Divisão, segundo o site Probabilidades no Futebol, da Ufmg.

“Depois, vamos começar a olhar os próximos seis jogos que teremos ainda no campeonato e tratar de ganhar todos para poder pensar no acesso”, comentou, avaliando também o próximo oponente, o Cuiabá, terceiro colocado na classificação, com 50 pontos, dez a mais que a Raposa.

"(O Cuiabá é um) time muito difícil, como todos, e que vem jogando bem. Tivemos uma semana muito boa para corrigir os erros. É fazer o que professor tem nos falado para conseguir a vitória", disse.

Centenário

Ao falar sobre o aniversário de cem anos do Cruzeiro, marca a ser completada no dia 2 de janeiro de 2021, Cáceres elegeu o clube como “o maior do Brasil e um dos maiores do mundo”.

"Para mim e para todos é uma honra vestir essa camisa, uma responsabilidade muito grande. Uma torcida maravilhosa. Para um atleta, não precisa outra motivação além de estar no Cruzeiro. Para mim, o maior time do Brasil. Infelizmente não está em uma situação boa, mas é gigante e voltará a ser o que era antes do ano passado", declarou.