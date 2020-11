A vitória sobre a Chapecoense, líder da Série B e até então invicta em casa, na última rodada, deu novo ânimo ao Cruzeiro.

Com nove jogos de invencibilidade na competição (quatro vitórias e cinco empates), a Raposa abriu sete pontos da zona de rebaixamento e agora pode pensar em tentar se aproximar da primeira parte da tabela.

Nesta sexta-feira (27), o time comandado pelo técnico Felipão tem pela frente o Confiança-SE, às 21h30, no Mineirão, pela 24ª rodada, em busca de mais três pontos no campeonato.

Para o confronto diante da equipe sergipana, o lateral-direito Raúl Cáceres quer que o time celeste mantenha a mesma postura da que adotou no triunfo sobre a Chapecoense, e faz um alerta.

"Precisamos fazer o mesmo jogo que fizemos contra a Chapecoense. Temos que ser muito inteligentes. O Confiança é um time muito bom, ganhou outro dia também. Contra o Cruzeiro, todos os times jogam o dobro do que jogam normalmente. Então, não podemos relaxar, temos que continuar no caminho que nos deu a vitória', disse o paraguaio, em entrevista na Toca da Raposa II, nesta quinta.

Receita

Adversário do Cruzeiro nesta sexta, o Confiança vem de vitória sobre o Cuiabá, atual quinto colocado da tabela, e chegou aos 32 pontos, na 10ª colocação, diminuindo para cinco pontos a distância para o G-4.

Para somar os três pontos no Gigante da Pampulha, Cáceres reforçou o cuidado que a Raposa deve ter com o adversário, mas mostrou otimismo em um bom resultado diante do Dragão.

"Como todos os jogos, vai ser muito difícil. Como eu disse, contra o Cruzeiro, os times jogam mais, correm mais, todo mundo quer ganhar do Cruzeiro, temos que ficar concentrados, ligados como fizemos no outro dia. Melhorarmos só mais algumas coisas que erramos nos outros dias, mas estamos muito bem, o professor (Felipão) vem nos treinando muito bem e com certeza amanhã (sexta) vamos fazer um ótimo jogo".

Com 28 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 15ª colocação na Série B. Uma vitória nesta sexta pode fazer com que a Raposa suba até quatro posições no encerramento da rodada.