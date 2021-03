Quinze dias separaram o primeiro do quinto jogo do Cruzeiro na temporada 2021. Ou seja, o time celeste disputou um duelo a cada três dias até agora, sob a tutela de Felipe Conceição. E, apesar de ainda estar longe do que se espera, o time alcançou alguns de seus objetivos, como a classificação à segunda fase da Copa do Brasil e uma vaga no G-4 do Mineiro.

Situações enfatizadas pelo lateral-direito Cáceres ao fim do triunfo por 1 a 0 em cima do Athletic, no Mineirão, nesse domingo (14).

“(A vitória foi) muito importante para, pelo menos, entrar no G-4, primeiro objetivo nosso do campeonato. Importante que a equipe melhorou no segundo tempo, conseguiu o gol e segurou a vitória”, comentou o atleta à TV Cruzeiro.

Cáceres também afirmou que, mesmo com as dificuldades inseridas nessa primeira minimaratona de jogos, a Raposa se portou bem dentro de campo.

“O grupo está bem, unido e fechado com a ideia do professor. Não tivemos muito tempo de trabalho, com um jogo a cada três dias, e estamos tentando melhorar. Com a vitória fica muito mais fácil para trabalhar bem e pensar no jogo de domingo”, afirmou, referindo-se ao confronto com o América, no próximo dia 21, às 16h, no Independência.