O início de temporada do Cruzeiro é marcado pela oscilação. Em seis jogos disputados, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

No Campeonato Mineiro, a Raposa ocupa a quinta colocação, com sete pontos conquistados após cinco rodadas, fora do grupo dos quatro primeiros que vão avançar às semifinais.

Nesta quinta-feira (1º), o time celeste volta a campo em busca do retorno ao G-4 do Estadual. O adversário será o Tombense, às 16h, no Mineirão, pela 6ª rodada do torneio.

O time de Tombos aparece na sétima colocação, com um ponto a menos do que a equipe celeste, e também busca se aproximar do pelotão de cima da competição.

Diante desse cenário, o lateral-direito Rául Cáceres, titular do Cruzeiro desde o ano passado, espera um confronto duro diante do Gavião Carcará.

“É um jogo difícil como todos. Sabemos que contra o Cruzeiro os times jogam um pouco a mais. Então, temos que tomar cuidado, não relaxar, tentar ganhar para ficar de novo no G-4 e conseguir evoluir dentro do que quer o treinador”, disse o paraguaio, em entrevista às mídias oficiais da Raposa, divulgada nesta terça.

Recuperação imediata

Além de estar fora do grupo dos quatro primeiros do Mineiro, a Raposa também teve muitas dificuldades na Copa do Brasil, em que teve que buscar o empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, para conseguir avançar à segunda fase.

Além dos resultados, ainda aquém do esperado pelo torcedor celeste, o desempenho do time comandado pelo técnico Felipe Conceição – em início de trabalho – ainda não chegou ao patamar que o time precisa para ter sucesso na temporada.

Ciente dessa oscilação, Cáceres quer que o time dê uma resposta imediata já a partir do duelo com o Tombense.

“Só temos que tentar recuperar o mais rápido possível. Não há tempo para os treinos, por isso foram importantes os dez dias aqui (de treinos na Toca II), para que a gente consiga ajustar tudo isso e agora, com a sequência de jogos, tentar recuperar o mais rápido possível. Focar jogo a jogo, todos os jogos são muito importantes para o nosso primeiro objetivo que é passar para a próxima fase do Mineiro e também classificar na Copa do Brasil”.

Em relação à Copa do Brasil, o próximo adversário do Cruzeiro será o América-RN, em jogo único, marcado para o dia 14 de abril, às 21h, na Arena das Dunas, em Natal.