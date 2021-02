O Cruzeiro está em contagem regressiva para a estreia na próxima temporada. Neste sábado (27), a Raposa vai encarar o Uberlândia, às 16h30, no estádio Parque do Sabiá, na partida inaugural do Campeonato Mineiro.

E o debute no Estadual vai vir após apenas duas semanas de pré-temporada, encurtada em razão das mudanças do calendário desde o ano passado, em razão da pandemia de coronavírus.

No caso do time celeste, a preparação se torna ainda mais importante, já que a equipe mudou de treinador e promoveu uma reformulação no elenco.

Até o momento, chegaram à Toca da Raposa II seis reforços, além do técnico Felipe Conceição, escolhido para substituir Felipão.

Um dos principais jogadores da equipe celeste na última temporada, o lateral-direito Cáceres avalia como positiva a preparação realizada até o momento.

“Os treinos foram muito bons. A primeira semana foi muito proveitosa para nós. As ideias que o professor tem são muito boas, e achando que a gente está assimilando muito rápido. Acho que, com o decorrer dos dias, dos treinos, vamos melhorando e vai chegar bem para a estreia do Mineiro”, disse o lateral.

Otimismo

Mesmo com as novidades e o prazo curto para a preparação, o paraguaio mostrou otimismo no desempenho do Cruzeiro em 2021, afirmando que a situação é mais favorável do que a que ele encontrou quando chegou ao clube, em junho do ano passado.

“Estamos mais maduros (elenco). Ano passado tínhamos muitos jogadores novos, agora eles já têm o conhecimento do que é o Cruzeiro, do que é jogar no time profissional, do que é jogar uma Série B, que é muito complicada. Então, acho que chegamos muito melhor esse ano, com ideia novas, treinador novo", completou.

No mesmo tom de confiança, o lateral-direito afirmou que a Raposa tem totais condições de conquistar objetivos importantes nesta temporada.

“É um campeonato muito difícil (Mineiro), que o Cruzeiro está acostumado a ganhar. Temos um time que considero muito qualificado para ganhar o Campeonato Mineiro e para brigar para subir para a Série A”.

Além do Campeonato Mineiro e da Série B, o time celeste terá pela frente a disputa da Copa do Brasil em 2021.