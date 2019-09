O projeto de lei que propõe a desafetação da área de 47.480 m² no bairro Califórnia, na região Nordeste de Belo Horizonte, para construção do estádio do Clube Atlético Mineiro no local, foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta terça-feira (10). O texto encaminhado pelo Executivo em julho recebeu votos favoráveis de todos os 38 vereadores presentes no Plenário.

Frente às galerias, que estavam cheias de torcedores do Atlético, alguns vereadores foram até o microfone para declarar o apoio à aprovação do PL 817/19, que trata do reparcelamento do solo no bairro Califórnia, da construção do estádio, das intervenções em seu entorno e das alterações do sistema viário.

O texto estabelece ainda as condições da transação imobiliária e da manutenção das áreas definidas no projeto entre a prefeitura e os entes privados. Atlético e MRV deverão respeitar as condições estabelecidas no processo de licenciamento ambiental referente à operação urbana, segundo o projeto.



Pelo Instagram, o Atlético comentou a aprovação. Confira: