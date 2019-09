A diretoria do Cruzeiro pode nos próximos dias implementar mudanças estratégicas nos times principal e sub-20. Atual treinador dos 'juniores' da Raposa, Ricardo Resende está cotado para assumir vaga como auxiliar técnico fixo do elenco principal.

A decisão, segundo apuração do Hoje em Dia, ainda não está sacramentada. No entanto, caso seja mesmo decidido pela "promoção" de Resende ao time principal, um velho conhecido assumiria o comando técnico da equipe sub-20: o ex-zagueiro Célio Lúcio.

Com a mudança Ricardo Resende passaria a integrar o grupo de profisisonais que auxiliarão Abel Braga na missão de salvar o clube do rebaixamento na atual edição do Campeonato Brasileiro. Já Célio Lúcio, de forma natural já que é o atual auxiliar técnico do sub-20, assumiria o comando da equipe.

Ainda de acordo com informações apuradas pelo HD, faltaria aos dirigentes da base azul definir o melhor nome para ser auxiliar técnico da equipe júnior com a progressão de cargo de Célio Lúcio.