A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (6), premiou uma noite especial do zagueiro Cacá. Isso porque, além do resultado positivo, o defensor completou seu 50ª jogo vestindo a camisa azul e branca.

Prata da casa, o jovem de 21 anos, natural de Visconde do Rio Branco (MG), fez sua estreia na equipe profissional da Raposa na derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, no dia 14 de outubro de 2018.

Com três gols anotados pelo Cruzeiro, Cacá sagrou-se campeão do Mineiro de 2018 e 2019 e da Copa do Brasil de 2018.

O próximo desafio do zagueiro e do Cruzeiro será na segunda-feira (9), às 20h, contra o Guarani, no Mineirão.