O canal da TV Cruzeiro no YouTube divulgou, neste domingo (19), imagens do rachão desse sábado (18), na Toca II, que teve Cacá como artilheiro, com dois gols (confira abaixo). Um dos principais jogadores do atual elenco celeste, o zagueiro revelou a “receita” para a marca de goleador adquirida no treino.

“Café da manhã foi arroz, feijão e ‘mini-tigue’ para chegar reforçado”, disse Cacá, referindo-se a um de seus pratos favoritos. O “mini-tigue’ é mini chicken, uma brincadeira do atleta, em um quadro chamado “Top 3”, promovido pelo clube em suas redes sociais.

No rachão, que contou com a arbitragem do Raposinho, o #TimeRaposão venceu por 4 a 3 o #TimeSalomé. “Jogo bastante difícil. O time deles é muito jovem, e nosso time é experiente, colocou a bola no chão e botou eles para rodar. Tive duas oportunidades, fui feliz em fazer gols e sair como melhor em campo e artilheiro”, destacou Cacá, autor de dois gols na atividade.

O Cruzeiro segue em preparação para o duelo com a URT, no próximo domingo (26), às 19h, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro.