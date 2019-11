O Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (31), a Raposa venceu o Botafogo por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, e deixou o grupo dos quatro últimos do torneio.

Uma das peças fundamentais para o triunfo celeste foi o zagueiro Cacá. Acionado para substuir Dedé, que se recupera de lesão no joelho, o jovem defensor, de apenas 20 anos, marcou o primeiro gol do confronto.

E que gol importante. Além de abrir as portas para a vitória estrelada, a bola nas redes, aos 25 minutos do primeiro tempo, foi a primeira de Cacá como profissional.

"Tenho sonhado há muito tempo com este momento (o primeiro gol como profissional). Estou completando onze jogos hoje, tive uma oportunidade ali e fui feliz para fazer o gol", revelou Cacá, que chegou ao 13º jogo com a camisa do Cruzeiro.

Na 16ª posição, com 32 pontos, o Cruzeiro agora se prepara para o duelo com o Bahia, no domingo, às 19h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

