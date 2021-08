Hulk, Zaracho e companhia enfrentam o Fluminense, nesta noite, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (23), às 20h, contra o Fluminense, no estádio São Januário, o Atlético levará a campo novamente aquele característico desafio de quem assume a ponta de um Campeonato Brasileiro e tantas vezes entoado por Cuca: “difícil chegar à liderança, e mais difícil ainda mantê-la”.

Depois que chegou ao topo da competição, o Galo passou no primeiro teste dessa missão, ao bater o Palmeiras, por 2 a 0, no Mineirão, e, naquela ocasião, colocar cinco pontos de vantagem sobre o então segundo colocado, o próprio Verdão (37 a 32). Agora, em jogo válido pela 17ª rodada, o time alvinegro tenta administrar a “gordura” que tem. Para isso, ambiciona ampliar a série de vitórias no torneio.

Recordista de triunfos consecutivos em uma mesma edição da Era Pontos Corridos do Brasileirão, assim como o Internacional de 2020, o Atlético vem de nove vitórias (em cima de Atlético-GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR, Juventude e Palmeiras). Se superar o Flu, manterá esse status, sem a companhia do Colorado.

Momento

Se julho foi de invencibilidade para o Galo, com sete triunfos e dois empates, agosto tem sido outro mês marcante ao Alvinegro, líder da Série A, classificado às semifinais da Libertadores, depois de ganhar duas vezes do River Plate, e presenteado pelos investidores com mais um reforço de peso, o atacante Diego Costa, apresentado na última quinta-feira (19).

Levar a melhor sobre o Fluminense representa mais um passo importantíssimo para as pretensões da equipe na temporada, na busca por títulos de expressão e o fim de um jejum de 50 anos sem levantar o caneco do Brasileiro.

Retrospecto

Atlético e Fluminense já se enfrentaram 95 vezes ao longo da história, e a vantagem é alvinegra, com 37 vitórias, contra 30 do Tricolor, além de 28 empates.

Em jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram 23 triunfos do Galo, 16 do Flu e 18 empates.

FICHA TÉCNICA

DATA: 23 de agosto de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: São Januário

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/Fifa)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV