O volante Allan está cada vez mais próximo do Atlético. Apesar de toda dificuldade para anunciá-lo, o clube mineiro segue confiante na batida no martelo.

E as evidências da chegada do jogador de 22 anos são cada vez maiores. A reportagem do Hoje em Dia, em contato com uma fonte, descobriu inclusive que o atleta, hoje no Fluminense, já está olhando imóveis para morar em Minas Gerais.

O desfecho desta história, que envolve o Liverpool, da Inglaterra, e também o clube carioca, deve ser conhecido nesta quinta (9). Pessoas do Atlético se mostram otimistas e esperam contar com o volante, que deve assinar vínculo de quatro anos.