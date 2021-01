Menos de 24 horas depois de anunciar a demissão de Alexandre Mattos, o Atlético já tem um novo diretor executivo. Rodrigo Vila Verde Caetano, de 50 anos, será o responsável por ocupar a função deixada pelo amigo.

Vindo de trabalho recente no Internacional, onde conviveu com uma grande crise interna, esta que resultou na saída do técnico argentino Coudet - ele trocou o Colorado pelo Celta de Vigo, da Espanha -, Caetano chegará em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (6) e tem reunião marcada com o "colegiado".