Apresentado oficialmente como novo diretor-executivo do Atlético, Rodrigo Caetano foi sabatinado pela imprensa, por meio de entrevista remota, e foi questionado sobre assuntos importantes que cercam o momento atual do clube. Um deles, a força do chamado "colegiado", formado pelos mecenas que dão importante suporte financeiro ao alvinegro desde o ano passado.

Em relação à estrutura diretiva no Atlético, Caetano falou sobre a participação de Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, empresários que se tornaram pilar na estrutura diretiva. Para ele, a presença destes "homens-fortes" não tirará sua autonomia para trabalhar. Pelo contrário, tudo será feito em equipe e respeitando hierarquias.

"Fortalecer os processos. É óbvio que você passa por um filtro e por aprovações. Ela vai desde a aprovação técnica até a financeira. Eu tenho que envolver o SEO do clube e o SFO do clube. Eu os conheci ontem, tanto o Plinio quanto o Paulo Braz. Se hoje nós temos o privilégio de contar o órgão colegiado. A parte técnica e a sustentação da necessidade do alvo é técnico e tem que ser do dpto de futebol. Esse negócio de ficar personalizando não me agrada e não é o meu perfil. Todo e qualquer tipo de contratação, para mim, tem que ser sustentada no processo. A janela que está aberta é a de saída. Hoje, o clube pode perder os seus atletas. A janela de entradas vai ser depois do Campeonato Brasileiro. Agora, é vislumbrar nomes, possibilidades. E aí sim fazer a ação, atacar esse alvo, depois do Campeonato Brasileiro. Daqui até lá é não perder os que aqui estão. Reuniões constantes, estabelecer e consolidar os processos para a gente pensar sempre em melhorar o que já temos. É isso o que a gente vai fazer nesse período", disse Caetano, ex-Internacional.

"Obviamente, esse trabalho aqui é uma continuidade do trabalho deles. Mas sem dúvida nenhuma talvez por conta disso, e aí não estou fazendo uma avaliação a nível de diretoria ou direção. Mas vocês têm um papel nisso tudo para justamente comunicar bem nossas atribuições e funções. Nosso trabalho não é apenas de montagem de elenco. É necessário tempo. Muitas vezes a exigência de um resultado imediato fica atrelado somente às contratações. Vejo as avaliações de nomes que passam por um clube numa gestão de um executivo. Mas não acredito que um executivo de futebol esteja fazendo contratações somente a seu gosto. Isso não existe. Mas você está mais perto de conquistas quando você tem tempo. Foi o que falei sobre os meus dois últimos clubes. Espero que aqui no Galo eu tenha o tempo necessário. Não me atrevo a ter o sonho de ter o tempo do Maluf, jamais. Mas ele é uma referência por sua conduta. Ele vai ficar para sempre na memória de todos nós", finalizou.