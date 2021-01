A possível insatisfação do técnico Jorge Sampaoli com a manifestação realizada por algumas Organizadas antes do duelo contra o Santos, na última terça-feira (26), foi um dos temas abordados com o diretor de futebol Rodrigo Caetano, entrevista desta quinta (28) pela Rádio Itatiaia.

Perguntado se, de fato, o técnico argentino se irritou com o protesto dos torcedores, no qual, inclusive, foi um dos alvos, Caetano não desmentiu, mas preferiu colocar panos quentes. Cabe lembrar que o descontentamento de Sampaoli e até uma suposta vontade de não seguir no clube no restante da temporada foi assunto na mídia local durante a semana.

"Expectativa e frustração andam muito juntas. É natural que a expectativa seja a de título, assim como a nossa também. E num momento adverso, vem a frustração", destacou o diretor-executivo.

"Nós respeitamos qualquer tipo de manifestação dentro do limite da segurança e da racionalidade, sem qualquer tipo de ato violento. E isso em nenhum momento aconteceu, os torcedores foram cobrar, mas também apoiar antes do jogo contra o Santos. Dizer que o profissional, atletas ou mesmo nós, gostamos que o torcedor venha para cobrar em vez de apoiar, é óbvio que não. Seria hipocrosia. Houve o registro e nós entendemos o torcedor, respeitamos demais", finalizou.