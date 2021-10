Everson ajuda o Atlético a ter a defesa menos vazada do Brasileirão, com 15 gols sofridos em 23 partidas

Ir do céu ao inferno... Deixar de ser vilão para se tornar herói... São diversos os clichês que definem como o futebol é dinâmico e como os jogadores estão sujeitos a alternar rapidamente entre fases ruins e positivas. Muitas vezes, isso é possível dentro de um mesmo jogo. Imagine então quando se passam mais de cem dias.

Em 24 de junho, Everson viveu um dos seus piores momentos no Atlético. Duas falhas, sendo a mais importante delas já nos minutos finais, determinaram a derrota do Galo para o Ceará, por 2 a 1, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o goleiro atleticano reencontra seu ex-clube num cenário totalmente diferente.

Depois de falhar contra o Ceará, Everson se reergueu no Atlético. Foi decisivo na disputa de pênaltis diante do Boca Juniors na Copa Libertadores, fez diversas defesas "milagrosas" e ajudou o Galo a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro com a melhor defesa da competição, com 15 gols contra em 23 jogos.

Desde a derrota na capital cearense, o camisa 22 saiu de campo sem sofrer gols em nove rodadas do Brasileirão. Já na Libertadores, o Atlético ficou a um jogo de igualar o recorde de partidas consecutivas sem ter sua defesa vazada – foram sete jogos seguidos sem ter as redes balançadas pelos adversários.

Melhor momento da carreira

As boas atuações pelo Galo levaram Everson a atingir o ápice de sua carreira até aqui. Nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o goleiro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Sem poder contar com Alisson e Ederson, que não foram liberados pelos seus clubes, o técnico Tite chamou o arqueiro barbudo para partidas contra Chile, Argentina e Peru.

Everson não entrou em campo pela Seleção Brasileira, mas deu um recado claro a seus críticos de que já se firmou entre os melhores goleiros do futebol nacional. Agora a sua missão é manter o alto nível de atuações para ajudar o Atlético a permanecer isolado na liderança do Campeonato Brasileiro.

Nas duas próximas rodadas, o goleiro enfrenta justamente os dois clubes que defendeu antes de chegar à Cidade do Galo. Neste sábado, às 16h30, o duelo será com o Ceará. Na quarta-feira (13), às 19h, será a vez de encarar o Santos. As duas partidas serão no Mineirão.

