A Caldense ficou no empate com o Vasco, por 1 a 1, em Poços de Caldas, e, com isso, foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (18). Como nesta etapa o visitante se classifica com uma igualdade no placar, a vaga ficou com o Gigante da Colina.

O Vasco saiu na frente com Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, aos 33 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, o atacante contou com o desvio da barreira para marcar.

A Veterana empatou no segundo tempo. Aos 36, Bruno Oliveira, livre, chutou no canto do goleiro para fazer o 1 a 1, resultado insuficiente para a Caldense.

A equipe alviverde volta a campo no domingo (21), às 16h, contra a URT, no Zama Maciel, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.