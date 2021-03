Ainda é início de temporada, mas o meio-campista Calebe vem sendo um dos destaques do Atlético no Campeonato Mineiro. Titular do time, o jogador de 20 anos está em franca evolução, mostrando valor tanto em termos ofensivos, sendo o principal garçom do Galo no Estadual, quanto no aspecto disciplinar.

Sem receber um cartão amarelo sequer nos triunfos sobre URT, Tombense e Uberlândia, o jovem é o atleta que mais colaborou para gols do Alvinegro no torneio, considerando a soma de tentos e assistências. Foram três participações diretas (um gol e duas assistências), mesmo número alcançado por Diego Tardelli (dois gols e uma assistência).

Ao fim do duelo desse domingo (7), a goleada por 4 a 0 em cima do Uberlândia, Calebe destacou o bom momento vivido no Galo.

"É uma emoção muito grande porque é nosso sonho de criança começando a se realizar. É o fruto de um trabalho de longo tempo e que contou com a ajuda de todos no clube e na minha família. Quero também agradecer também ao São Paulo, onde joguei desde os nove anos", disse.

Ciente do potencial do meio-campista, o Atlético acertou com o São Paulo a compra dos direitos do jogador, que agora tem contrato com o Alvinegro até fevereiro de 2024.

Confira abaixo quem são os autores dos gols e das assistências do time no Mineiro

Gols

2 gols

Marrony (URT e Tombense)

Tardelli (URT e Uberlândia)

1 gol

Echaporã (URT)

Gabriel (Tombense)

Zaracho (Uberlândia)

Calebe (Uberlândia)

Júlio (Uberlândia)

Assistências

2 assistências

Calebe (URT, Uberlândia)

1 assistência

Marrony (URT)

Tardelli (Uberlândia)

Hulk (Uberlândia)

Dylan Borrero (URT)

Felipe Felício (Tombense)

Igor Rabello (Tombense)