Um empate simples ou, obviamente, mais uma vitória, leva o Atlético para mais uma final de Campeonato Mineiro na próxima quarta-feira (5). Após vencer o América por 2 a 1 neste domingo (2), o alvinegro conseguiu uma pequena mas importante vantagem para o duelo de volta. Para ele, inclusive, terá a volta de um dos 'xodós de Sampaoli'.

Contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador, o meio-campista Alan Franco teve a primeira experiência ruim pelo alvinegro. Acionado no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, na semana passada, ele acabou expulso minutos depois, após uma entrada com pé mais alto. O lance, inclusive, gerou discussão entre os torcedores: para uns, expulsão direta justa; para outros, exagero do árbitro.

Franco, que custou aproxidamente R$ 13 milhões aos cofres alvinegros, tem contrato até junho de 2024 com o alvinegro.