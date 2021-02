"Vamos ter a calma, sem ser lentos. Dentro de uma rapidez, sem sermos apressados. O Jorge nos comunicou ontem oficialmente. A partir de hoje, vamos debater o perfil do nosso novo comandante. A ideia que temos é de ter um técnico que dê continuidade ao que estamos fazendo". Com estas palavras, Rodrigo Caetano abriu a entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (23), na Cidade do Galo.

Além de agradecer Jorge Sampaoli pelos serviços prestados ao Atlético, o diretor executivo fez mistério e não deu brechas para especulações sobre o possível substituto do técnico argentino, que deve ser anunciado ainda durante a semana pelo Olympique de Marselha, da França.

"Tem que ser um treinador que esteja encaixado no nosso projeto. Desde ontem, tivemos uma enxurrada de nomes. Vamos trabalhar de forma sigilosa e silenciosa. Sobre o Sampaoli, foi uma questão meramente de mercado. Teve a oferta de voltar para a Europa. Lamentamos, porque a intensidade dele de querer vencer é constante. Ele se doou demais pelo clube e cabe a nós este reconhecimento. Em momento nenhum ele deixou de lado o Atlético e tinha acertado com o próximo clube (Olympique de Marselha)", acrescentou Caetano.

Questionado sobre a situação de Victor e Tardelli, ambos com contrato se encerrando na semana que vem, o diretor preferiu, mais uma vez, sair pela tangente.

"Já conversamos com ambos. Temos alguns dias pela frente para oficializar ambos os casos. Vamos tratar este assunto com o respeito que nos é exigido. São dois ídolos com história vencedora dentro do Galo. Seguimos conversando a respeito disso", finalizou.