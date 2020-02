A apresentação inusitada do atacante Marcelo Moreno em seu retorno ao Cruzeiro gerou muitos comentários nas redes sociais. E a ideia diferente pensada pelo jogador, que pintou em seu corpo uma camisa do time estrelado, repercutiu na América do Sul e em outros países mundo afora.

O jornal espanhol "Marca" manchetou na matéria que contou sobre o retorno do centroavante à Toca II: "Nunca visto em uma apresentação". E ainda citou que o jogador "apareceu com a nova camisa tatuada', fazendo uma brincadeira com a pintura corporal de Marcelo Moreno.

Além da Espanha o assunto também ganhou páginas de jornais e sites de países da América do Sul, como Chile, Argentina e na própria Bolívia, onde o jogador nasceu.

O diário "Olé", portal esportivo mais famoso da Argentina, destacou a chegada de Moreno ao Cruzeiro com o seguinte título na matéria: "Está pintado". O site comenta ainda que a apresentação foi muito "peculiar".

No Chile o destaque do "Red Gol" para a pintura corporal representando a camisa do Cruzeiro em Marcelo Moreno foi com a palavra "Notável".

Outros sites e páginas esportivas em redes sociais destacaram a chegada diferente de Marcelo Moreno ao Cruzeiro, como a ESPN Argentina, além do La Razon, Deporte Total e o Pagina Siete, todos da Bolívia.

Marcelo Moreno retornou ao Cruzeiro para ajudar o clube no processo de reconstrução. O atacante será umas das peças principais do elenco celeste que tentará neste ano, na Série B do Campeonato Brasileiro, voltar à Primeira Divisão Nacional.

Veja alguns destaques internacionais sobre a apresentação de Marcelo Moreno no Cruzeiro