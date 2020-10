Em total apoio à campanha “Outubro Rosa”, o Cruzeiro fará uma ação na partida desta sexta-feira (16), às 21h30, no Mineirão, contra o Juventude, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. Nas costas dos jogadores do time celeste, estarão estampados os números na cor rosa, em referência à conscientização às torcedoras sobre os cuidados e ao diagnóstico prematuro do câncer de mama.

Além da partida desta noite, os atletas da Raposa vão trajar essa vestimenta nos duelos com Operário (dia 20), Náutico (25) e Paraná (30).

A ação celeste está entrelaçada à campanha “Com a prevenção, os números estão ao seu lado”, do Instituto Mário Penna. O clube vai doar dez camisas oficiais com a numeração rosa para que sejam leiloadas. A arrecadação será destinada ao combate ao câncer de mama e de colo do útero.

O Cruzeiro fará outras ações envolvendo a campanha no restante deste mês.