A atenção atleticana ficou dividida na tarde deste domingo (21), pois o time encarou o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro, e pouco mais de uma hora antes desembarcou no Aeroporto de Confins, vindo da Argentina, o meia Nacho Fernández, contratado ao River Plate por US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões).

Entre os poucos torcedores que foram ver o desembarque no novo craque alvinegro, Marcos Cruz vestia uma camisa do jogador nos tempos de River Plate, carregava uma do Atlético nas mãos e ainda tinha um acessório que se transformou na marca da chegada do meia à Cidade do Galo, sendo usado pela comunicação do clube no anúncio da contratação do jogador nas redes sociais.

Marcos Cruz levou até um pacote de Doritos ao desembarque de Nacho Fernández em Confins

Apelidado de Nacho pelos argentinos, diminuitivo de Ignácio, seu nome, o reforço atleticano é relacionado ao salgadinho Doritos, da Elma Chips, feito de queijo nacho.

E Marcos Cruz carregava um pacote do salgadinho nas mãos, numa recepção que contou ainda com o Galo Doido, mascote alvinegro.

Presença em praticamente todos os desembarques de reforços atleticanos, Seu Laerte, um dos torcedores mais conhecidos do Atlético, também estava em Confins, que recebeu também as garotas Lívia e Ana Luiza, que carregavam a expectativa do primeiro contato com o novo ídolo.