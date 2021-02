Contratado em meados de 2020 para defender a categoria Sub-20 do Atlético, o atacante Pedro Ramos vive momento de indefinição com a camisa do Galo. Com contrato vencendo no fim desta semana, o jovem atleta aguarda um posicionamento da diretoria, que ainda avalia internamente entre estender o vínculo ou liberar o atleta para seguir outros rumos longe da Cidade do Galo.

Pedro Ramos fez parte da conquista recente do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele, inclusive, marcou o gol de empate do Galinho na Supercopa do Brasil diante do Vasco, no último domingo, saindo do banco de reservas. Nas penalidades, onde o clube do Rio de Janeiro saiu vencedor, o centroavante abriu a série e confirmou sua cobrança.

Durante seu vínculo com o Atlético, o jovem recebeu consultas e propostas de outras equipes da elite do futebol brasileiro. Pedro e seus empresários, contudo, optaram pela continuidade no Atlético. O jovem de 20 anos sonha em defender o clube profissionalmente e se adaptou muito bem ao clube e à cidade de Belo Horizonte.

Antes da chegada ao Galo, no meio de 2020, Pedro Ramos estava no Internacional, clube onde defendeu a categoria Sub-20 e também a Sub-23, onde sagrou-se campeão do Brasileiro de Aspirantes na ocasião.