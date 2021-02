O Atlético terá mudanças importantes nas categorias de base. Nesta quarta-feira (3), o coordenador Júnior Chávare comunicou aos funcionários sobre o seus desligamento.

Tratada como certa desde que Sérgio Batista Coelho assumiu a presidência do clube, a saída do profissional foi confirmada nesta manhã, pelo Hoje em Dia, antes mesmo do anúncio oficial do clube. A informação foi trazida pelo jornalista Heverton Guimarães.

Chávare, campeão brasileiro Sub-20, chegou ao Atlético trazido no meio de 2019 pelo ex- diretor executivo Rui Costa, na gestão de Sérgio Sette Câmara.

*Meu profundo agradecimento ao Clube Atlético Mineiro*

Depois de 20 meses, chegou a hora de dizer adeus, ou um até breve, ao Clube Atlético Mineiro. O futebol é assim, de ciclos que se abrem e se fecham, e eu posso dizer, com propriedade, que meu sentimento é de satisfação em ter deixado um legado para aqueles que seguirão a caminhada daqui para frente.

Ao entrar pela porta da Cidade do Galo, em 21 de maio de 2019, eu sabia do desafio que era executar um trabalho de excelência em um dos departamentos de suma importância para o dia-a-dia do clube. E ao sair por essa mesma porta, despeço-me com a sensação de dever cumprido, com a felicidade e compromisso de ter colocado em prática um projeto desenvolvido a várias mãos, dividindo responsabilidades e colhendo frutos com uma equipe leal e profissional.

Não quero me estender sobre tudo o que foi planejado e executado, mas o projeto da base do Galo teve começo, meio e fim. Não me refiro apenas aos inúmeros títulos conquistados, entre eles a inédita taça do Brasileiro Sub-20, ou dos atletas que foram lapidados e já estão compondo a equipe principal e o time de transição.

Quero falar principalmente da postura de toda a diretoria, comissão técnica, funcionários e colaboradores durante a temporada 2020. Foi um ano atípico, totalmente diferente do que já vivemos na história da humanidade em razão da Covid-19. Tivemos que nos reinventar com o carro andando e entender o que seria feito com mais de 100 jovens das diferentes categorias amadoras, e creio que apesar de todas as dificuldades, desenvolvemos processos e metodologias de treinamento, assistência social e psicológica, e fomos referência no que se refere a esse trabalho com a base no Brasil.

A vida continua, e antes de encerrar essa carta, gostaria de deixar meu profundo respeito e gratidão aos inúmeros profissionais que estiveram comigo neste período de 1 ano e 8 meses; à massa atleticana, que teve paciência e esteve próxima entendendo e apoiando um propósito tão desafiador. Também gostaria de desejar sucesso e boa sorte aos novos gestores que assumiram o clube, entre eles, Sérgio Coelho e Rubens Menin, e agradecer a confiança e apoio do presidente Sérgio Sette Câmara e dos diretores executivos de futebol Rui Costa e Alexandre Mattos pelo período em que estivemos juntos.

Meu muito Obrigado.

Júnior Chávare