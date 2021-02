Após o sucesso com a Chapecoense na última temporada, Alan Ruschel abriu mão de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com o time catarinense, para tentar ajudar o Cruzeiro a retornar à elite do futebol brasileiro.

Com rodagem por vários clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro, Ruschel chega à Raposa com a confiança de que a equipe celeste vai conseguir voltar a figurar entre os 20 melhores times do país no ano que vem, após o fracasso na última temporada.

Entretanto, apesar do otimismo, o jogador prega cautela durante a trajetória e indica o caminho para os azuis conquistarem sucesso nos próximos campeonatos.

“Primeiro de tudo, temos que dar um passo de cada vez. Claro, vamos almejar o Brasileiro, mas temos o Estadual, temos que ir muito bem no Estadual, para que depois venha Copa do Brasil, depois o Brasileiro para melhor, conseguir evoluir e conseguir nosso objetivo. Não podemos dar o passo maior que a perna. A gente tem que estar pensando jogo após jogo. Temos que pensar de cada vez. Não podemos dar um passo maior que a perna, porque é um ano difícil, longo, para comemorar, no fim do ano, os objetivos traçados pelo clube”, disse Ruschel, em entrevista coletiva, na última segunda-feira (15), na Toca da Raposa II.

Na expectativa de poder contar com o lateral-esquerdo em campo, o Cruzeiro segue em preparação para a estreia na próxima temporada.

O primeiro compromisso oficial desse novo ciclo será no dia 28 de fevereiro, diante do Uberlândia, às 10h, no estádio Parque do Sabiá, pela rodada inicial do Campeonato Mineiro.