Título da Copa do Brasil rendeu mais R$ 56 milhões ao Atlético em temporada de três títulos

Campeão da Copa do Brasil, o Atlético receberá R$ 56 milhões pelo título. Com a premiação por seu terceiro título na temporada, a receita líquida nos jogos disputados como mandante no Mineirão e as cotas de TV, o clube alvinegro ultrapassou R$ 210 milhões em arrecadação.

Os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, além da campanha até as semifinais da Copa Libertadores, renderam R$ 145 milhões em prêmios.

Já os 14 jogos com torcida no Mineirão levaram a uma arrecadação líquida de R$ 34.274.933,44 — foram R$ 46,9 milhões em renda bruta.

O Atlético receberá ainda R$ 31,6 milhões pelas transmissões em TV aberta e TV fechada no Campeonato Brasileiro. O valor pago pela TV Globo foi informado pelo jornalista Rodrigo Mattos, em seu blog no portal UOL.

Assim, a soma de bilheteria, premiações e cotas de TV leva o Atlético a embolsar mais de R$ 210 milhões. Confira todos os valores e as respectivas fontes abaixo.

Premiações recebidas pelo Atlético em 2021:

Copa Libertadores: R$ 40,9 milhões

Campeonato Brasileiro: R$ 33 milhões

Copa do Brasil: R$ 71,15 milhões

Público e renda do Atlético em 2021:

Total de público: 530.074

Média de público: 37.862

Total de renda bruta: R$ 46.909.256,10

Total de renda líquida: R$ 34.274.933,44

Média de renda líquida: R$ 2.448.209,53

Cotas de TV do Atlético no Brasileirão:

Valor a ser recebido em TV aberta e TV fechada: R$ 31, 6 milhões

