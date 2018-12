O América concretizou, nesta segunda-feira (24), a contratação do atacante Neto Berola. O jogador, de 31 anos, que atuou no futebol mexicano e no CSA-AL em 2018, assinou contrato definitivo com o Coelho até dezembro de 2019. Velho conhecido do torcedor mineiro, o atacante foi um dos destaques do time alagoano na Série B do Campeonato Brasileiro.

Berola nasceu em Itabuna (BA) e começou a carreira na cidade do sul da Bahia. O atacante jogou pelas categorias de base e profissional do Itabuna-BA antes de ser contratado pelo Vitória-BA em 2009. Depois de se destacar na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano e no Campeonato Baiano de 2010, em que se sagrou campeão, Neto foi contratado pelo Atlético.

No clube mineiro, Neto jogou entre 2010 e 2014, somando 150 atuações e 27 gols marcados. Além disso, conquistou a Copa Libertadores de 2013 e o bicampeonato mineiro em 2012 e 2013. Em seguida, teve uma experiência no futebol do Emirados Árabes, com a camisa do Al-Wasl, em 2014. Em março de 2015, retornou ao Brasil e foi emprestado pelo Atlético ao Santos-SP.

Pelo Santos-SP, o atacante foi campeão paulista em 2016. Na sequência daquele ano, fechou com o Coritiba-PR, onde conquistou o Campeonato Paranaense de 2017. Depois, foi para o México, onde atuou pelo Veracruz, mas retornou ao futebol brasileiro, em julho de 2018, e acertou com o CSA-AL. Lá, ele ajudou o clube alagoano a retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquista que não acontecia há 31 anos.

Neto encerrou a temporada 2018 em alto estilo, marcando três gols no jogo do acesso do CSA-AL à primeira divisão, pela última rodada da Série B.

Ficha do jogador

Nome completo: Sosthenes José Santos Salles

Data de nascimento: 18/11/1987

Local de nascimento: Itabuna (BA)

Altura: 1,71 m

Clubes: Itabuna-BA (até 2009), Vitória-BA (2009 a 2010), Atlético (2010 a 2014), Al-Wasl – Emirados Árabes Unidos (2015), Santos-SP (2015 a 2016), Coritiba-PR (2016 a 2017), Veracruz – México (2018), CSA-AL (2018).

Principais títulos: Campeonato Baiano (2010), Campeonato Mineiro (2012 e 2013), Copa Libertadores (2013), Campeonato Paulista (2016), Campeonato Paranaense (2017).