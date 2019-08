Este material é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.

Salve salve, fãs do kart! No último dia 10 de agosto, foi dada a largada para mais um importante torneio do kart amador, a Taça Minas Gerais. E o atual campeão mineiro da categoria, Joanes Gouvêa, piloto apoiado pelo TOTAL KART/ JORNAL HOJE EM DIA, mostrou que o título não foi obra do acaso e largou na frente nesta primeira rodada.

Joanes, que vem embalado pela conquista, mostrou que está mantendo o ritmo de campeão e que com certeza vai brigar também por este título. O troféu do mineiro de kart indoor, que já está na sua prateleira, deve ser muito valorizado, tendo em vista a dificuldade da vitória apenas nos critérios de desempate sobre o vice campeão Marconi Abreu. Além disso, a organização e a representatividade do torneio se destacam, tendo em vista que é uma realização conjunta do Automóvel Clube de Belo Horizonte e da Federação Mineira de Automobilismo.

O veterano piloto de 62 anos tem dado uma lição de talento e longevidade e anda colocando a juventude da concorrência no bolso, mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. Joanes Gouvea, que é figura presente no campeonato TOTAL KART/HOJE EM DIA, falou conosco sobre a conquista e o apoio recebido durante essa temporada :

“A satisfação é imensa por ter ganho o campeonato Mineiro, concorrendo com 21 pilotos experientes e de grandes habilidades. Estava muito focado e determinado, pois esse era um título que eu ainda não tinha. Sendo um campeonato fiscalizado pela Federação Mineira de Automobilismo, tenho que valorizar muito esse título, aos 62 anos, disputando com essa garotada, não é fácil. Estou muito feliz também com os apoios que recebi do campeonato TOTALKART e do Jornal HOJE EM DIA, e de todos que compõem essa orquestra. Vocês são fundamentais pra que isso aconteça, agradeço muito a todos. Dividiremos sempre essa conquista. Nós somos os Campeões Mineiros de KART. Muito obrigado”.

As provas da Taça Minas e do TOTAL KART/HOJE EM DIA acontecem no kartódromo RBC na Rodovia MG-424 – KM 3, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

