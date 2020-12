Principal contratação da temporada do Coelho Futsal, o fixo Ciço estreou com pé direito com a camisa Alviverde. No último fim de semana, o camisa 5 foi peça importante no título do 1° turno do Campeonato Metropolitano, que garantiu o clube na final da competição.

A primeira parte do torneio foi disputado na Arena do Minas Tênis Clube, e contou com a participação da Prefeitura de Itabira, da Sociedade Esportiva Gouveia/Candelária, além dos donos da casa e do América. Todos jogaram entre si.

E a disputa foi emocionante. Com um tríplice empate em seis pontos, entre Minas, Coelho e Itabira, o América levou a melhor no critério dos gols average (gols marcados dividido pelos sofridos).

Com o triunfo, o Coelho, que venceu Itabira e Candelária e perdeu para os minastenistas, se classificou.

Caso vença o 2° turno, previsto para ser realizado em fevereiro, o Alviverde conquista o título de forma direta. Se houver outro vencedor, haverá uma final entre os campeões dos dois turnos.

Diante de mais um desafio na carreira, Ciço destacou a importância do resultado na primeira parte do torneio, que também garantiu a classificação do América ao próximo Campeonato Mineiro.

“O título do primeiro turno para o Coelho Futsal é de suma importância não só para nos dar confiança para o segundo turno, mas também para o projeto. Para conseguirmos fazer o projeto, profissionalizar o projeto, conseguindo mais engajamento dos atletas, do clube e da torcida. Esperamos no próximo ano ter o apoio deles na arquibancada, que pra gente é de suma importância”, afirmou o fixo.

O campeão da Copa do Mundo de Futsal de 2008 com a Seleção também comemorou a vaga antecipada na decisão da competição.

“Esse primeiro turno vem nos dar o animo para continuarmos nesse caminho, que acho que é o caminho correto, caminho em que todos abdicaram de muitas coisas em prol do Coelho Futsal. Pra gente, foi um resultado que ainda não temos como mensurar, a partir de agora podemos trabalhar, sabendo que já temos uma final para jogar ano que vem, independentemente do segundo turno”.