Após ficar quase dois anos no Departamento Médico do Atlético, onde se recuperava de uma série de intervenções cirúrgicas no joelho, o goleiro Uilson finalmente voltou às atividades, mas com a camisa do Coimbra. Sem o contrato renovado com o alvinegro, clube que o revelou, o arqueiro é mais um a acioná-lo na Justiça do Trabalho. Seu último jogo havia sido disputado em 2017.

Reserva da Seleção Brasileira campeã olímpica, em 2016, Uilson move processo no qual o valor da causa é de R$ 1.671.801,00.

Conforme divulgado pelo Globoesporte.com, entre os pedidos do goleiro estão diferenças salariais (R$ 790 mil), pagamento de férias não gozadas, verbas rescisórias, duas multas de artigos da CLT, indenização substitutiva no valor de 13 salários (R$ 455 mil) por não contratação de seguro obrigatório.

Neste último quesito, Uilson alega que foi prejudicado, uma vez que com histórico de lesões importantes no joelho direito e cirurgias para "reparação", acabou afetando sua carreira e "ganhos futuros".