O estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí (RS), recebe neste sábado (14), às 15h (horário de Brasília), o duelo entre Grêmio e Palmeiras. O jogo abre as quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino e marca o retorno da competição após a Olimpíada de Tóquio (Japão).

O mata-mata prossegue no domingo (15) com mais dois jogos. Às 16h, a Ferroviária recebe o Santos na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Mais tarde, às 20h, o Avaí/Kindermann mede forças com o Corinthians na Ressacada, em Florianópolis, na reedição da última decisão do Brasileiro, vencido pelo Timão. Na segunda-feira (16), às 17h, o Internacional encara o São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os duelos de volta estão marcados entre os próximos dias 22 e 23. Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo decidem os confrontos em casa, por terem as melhores campanhas entre os times das quartas de final.

A primeira fase chegou ao fim em 24 de junho. O Timão finalizou na primeira colocação, com 38 pontos, seguido pelas Palestrinas, únicas ainda invictas. As duas equipes, porém, tiveram baixas importantes nos elencos. O Alvinegro perdeu as atacantes Giovanna Crivelari e Gabi Nunes para o exterior. Já no Verdão, a zagueira Rafaelle e a atacante Bia Zaneratto, que estavam emprestadas por equipes chinesas (Changchun Dazhong e Wuhan Xinjiyuan, respectivamente), retornaram ao futebol asiático após a Olimpíada.

Terceiro colocado da primeira fase, o São Paulo se reforçou com a experiente volante Formiga, de 43 anos, de volta ao clube após 21 anos. O Santos, que ficou na quarta posição, trouxe a técnica Tatiele Silveira (que levou a Ferroviária ao título brasileiro em 2019) para substituir Chris Lessa.

Ferroviária, Inter, Grêmio e Avaí/Kindermann completaram o G8. As catarinenses asseguraram a última vaga às quartas ao empatarem por 1 a 1 com o Corinthians no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC). O ponto somado em casa foi suficiente para superarem a concorrência do Flamengo pela oitava vaga no mata-mata.

Botafogo, Minas Brasília, Napoli-SC e Bahia encerraram a fase inicial nas quatro últimas posições e foram rebaixados à Série A2 (segunda divisão) de 2022. O quarteto será substituído no próximo ano por Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Esmac-PA e Cresspom-DF, quatro melhores times da divisão de acesso nesta temporada.

As semifinais da Série A2, aliás, começam a ser disputadas neste domingo. Às 10h, o Esmac recebe o Bragantino no estádio da Curuzu, em Belém. Às 15h, o Atlético-MG visita o Cresspom no Abadião, em Ceilândia (DF). Os jogos de volta serão no próximo fim de semana, com mandos de Galo (dia 21, às 10h30) e Massa Bruta (dia 22, às 15h).

