O Campeonato Mineiro 2020 já tem a fórmula de disputa definida.

Em reunião do Conselho Arbitral, realizada na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF), nesta terça-feira (29), com representantes dos 12 times que estarão na disputa, ficou definido que o modelo do Estadual será igual ao realizado até 2017.

O torneio será disputado em turno único, com 11 rodadas, em que os quatro melhores classificados vão disputar as semifinais, e posteriormente as finais, ambas em jogos de ida e volta.

Com essa formatação, o desejo dos clubes da capital foi atendido, e o campeonato passa a ter 15 datas, ao invés das 16 que foram realizadas nas duas últimas edições em função da disputa do jogo único das quartas de final

Os dois piores classificados serão rebaixados para o Módulo II.

A competição terá início no dia 22 de janeiro e tem o encerramento previsto para o dia 26 de abril.

Recopa Mineira

As novidades na próxima edição do Estadual estão por conta da disputa do Troféu Inconfidência, que será disputada do 5º ao 8º, e da Recopa, que será disputada após o Mineiro, entre o 4º geral e o campeão deste novo torneio.