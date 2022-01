Na próxima semana, 12 clubes iniciam a disputa da 108ª edição do Campeonato Mineiro. A partir desta terça-feira (25), às 21h, com Caldense x América, serão 71 partidas, sendo 66 delas em 11 rodadas da primeira fase, quatro em dois chaveamentos de semifinais e jogo único na decisão. Isso sem contar os duelos no Troféu Inconfidência, envolvendo aqueles que encerrarem a etapa classificatória do Estadual entre quinto e oitavo lugares.

Por conta dos impactos da Covid-19, foi definido, após reunião entre a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e a Federação Mineira de Futebol (FMF), que as duas primeiras rodadas terão, no máximo, 20 mil pessoas por estádio.

Nesta corrida pela taça, o Atlético entra como favorito, por conta de seu elenco milionário e por ser o atual bicampeão em sequência, na busca por seu 47° título da competição. O Cruzeiro, segundo maior vencedor do torneio e que vem de uma reformulação em termos políticos e desportivos, pleiteia seu 39° troféu de campeão estadual. Já o América, vice em 2021, anseia pelo topo do Mineiro pela 17ª vez em sua história.

Entre os times do interior, o Tombense, recém-promovido à Série B do Brasileirão, chegou à final de 2020 e às semifinais de 2021 e tenta incomodar novamente nesta edição. Os outros representantes do grupo do interior são Athletic, Caldense, Patrocinense, Pouso Alegre, Uberlândia e URT, todos participantes da elite estadual do ano passado, além do atual campeão do Módulo II, Villa Nova, e seu vice, Democrata-GV. Cada um deles, com suas respectivas pretensões e aspirações no torneio.